Remont nowej DK91 w Częstochowie. Duże utrudnienia pod estakadą na Rakowie - zobacz ZDJĘCIA

Trwa remont nowej DK91 na Rakowie. Duże utrudnienia pod estakadą!

Aleja Pokoju znów się zakorkowała. Wystarczyło, że drogowcy zajęli jeden pas pod estakadą na Rakowie, by przeprowadzić naprawy położonej niedawno nawierzchni. Samochody jadące od strony huty od dwóch dni jadą główną ulicą Rakowa bardzo wolno.

Wykonawca przebudowy "gierkówki" odtwarza do stanu pierwotnego naruszony przez maszyny budowy i składowanie materiału w okresie prac fragment nawierzchni na odcinku głównym i przy łącznicach. Podobne prace prowadzone są u zbiegu głównego ciągu z ulicami: Jagiellońską i Legionów. Wobec części niedogodności wytyczone został też objazdy.

- Prace u zbiegu al. Wojska Polskiego z węzłem „Jana Pawła II” czy przy ul. Legionów są prowadzone poza zakresem budowy nowej, częstochowskiej „gierkówki” i mają doprowadzić do odtworzenia przez wykonawcę stanu nawierzchni wskazanych fragmentów sprzed budowy, zniszczonych poprzez maszyny czy gromadzenie materiałów i zwałów ziemi. Pod obiektem w miejscu byłej estakady natomiast wykonawca układa warstwę ścieralną nawierzchni na fragmencie, który został zakwestionowany podczas odbiorów końcowych. Podobna wymiana „ścieralki” nastąpi na łącznicy, wyjeździe z Legionów w kierunku północnym. To normalna procedura odbiorowa i w ślad za nią zlecanie pojedynczych robót poodbiorowych w celu uzyskania najwyższej jakości jaką oczekuje zamawiający czyli miasto. Nie są to prace gwarancyjne. Gwarancja rozpoczyna swój bieg dopiero po realizacji poodbiorowych wskazówek i ich ponownemu odbiorowi technicznemu. Za żadne z wymienionych prac MZD nie ponosi jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Wszystko leży po stronie wykonawcy - wyjaśnia Maciej Hasik, rzecznik MZD w Częstochowie.