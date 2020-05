Rektor Politechniki Częstochowskiej wybrany zdalnie

Prof. Norbert Sczygiol urodził się 23 lipca 1955 r. w Dobrodzieniu. Szkołę podstawową ukończył w 1970 r. w Pludrach, koło Dobrodzienia. W latach 1970-75 chodził do Technikum Mechaniczno-Odlewniczego w Ozimku. W 1975 roku rozpoczął studia na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej, które ukończył w 1980 r. jako mgr inż. hutnik (specjalność odlewnictwo). Od 1 czerwca 1980 r. do 30 września 2002 r. pracował w Instytucie Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn. W 1990 r. na Wydziale Budowy Maszyn obronił pracę doktorską pt. "Krzepnięcie i pękanie odlewów o strukturze ziaren równoosiowych", a w 2000 r. na tym samym wydziale - pracę habilitacyjną w dyscyplinie mechanika pt. "Modelowanie numeryczne zjawisk termomechanicznych w krzepnącym odlewie i formie odlewniczej" Od 1 maja 2001 r. do 31 sierpnia 2002 r. był kierownikiem Zakładu Metod Numerycznych i Zastosowań Informatyki w IMiPKM. Od 1 października 2002 r. , tj. od chwili utworzenia Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, do 30 września 2007 r. był zastępcą dyrektora w tym instytucie, a od 1 października 2002 r. do 31 grudnia 2005 r. kierownikiem Zakładu Informatyki Stosowanej i Inżynierii Oprogramowania. Od 1 lipca 2001 r. pracował na stanowisku profesora Politechniki Częstochowskiej. 12 stycznia 2012 r. otrzymał nominację profesorską. W latach 2002-2008 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Od 2008 r. był dziekanem tego wydziału, a od 2016 roku jest rektorem Politechniki Częstochowskiej.