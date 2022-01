Rekordzista z Częstochowy ma ponad 130 tysięcy zł długu za czynsz, ale 90 proc. lokatorów płaci regularnie

12 721 629,45 zł - to zadłużenie lokatorów budynków ZGM TBS na koniec 2021 roku. To kwota podobna do poprzednich lat. Na koniec 2020 roku zadłużenie wynosiło 12 622 866,77 zł, a na koniec 2019 roku 11 899 515,40 zł. Niemal niezmienna pozostaje liczba zadłużonych mieszkań: 2019 - 1461 dłużników; 2020 - 1481, 2021 - 1395.

- Trzeba podkreślić, że to mieszkańcy - z różnych względów - doprowadzają do zadłużenia. Każdy mieszkaniec lokali komunalnych, na podstawie umowy, którą sam podpisał, jest zobowiązany do płacenia czynszu i pokrywania świadczeń niezależnych. Około 90 procent lokatorów obowiązek ten spełnia i regularnie opłaca należności. W stosunku do osób, które z tego obowiązku się nie wywiązują spółka prowadzi postępowania windykacyjne, które kończą się zasądzeniem gminie należnych kwot - informuje Anna Wojtysiak, rzeczniczka prasowa ZGM TBS.