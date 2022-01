Recydywista z Częstochowy jednej nocy okradł 13 lokali! Włamywał się, napadał i kradł. 33-latek wróci teraz za więzienne kraty

W nocy z wtorku na środę 29 grudnia 2021 roku, doszło do szeregu włamań na terenie Częstochowy. Po dwóch dniach wnikliwej pracy kryminalnych, zatrzymano 33-letniego mieszkańca Częstochowy. Był to znany częstochowskiej Policji recydywista, który był już wcześniej karany i odsiadywał karę więzienia za podobne przestępstwa. Ten sam mężczyzna, ze swoim wspólnikiem, 18 grudnia 2021 roku napadł i okradł przechodnia w dzielnicy Błeszno w Częstochowie.

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe wystąpiła o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztu. Kolejne 3 miesiące 33-latek spędzi teraz za kratami. Za kradzież z włamaniem grozi mu kara nawet do 10 lat więzienia, natomiast za rozbój do 12. W związku z tym, że mężczyzna dopuścił się przestępstw w warunkach recydywy, czyli powrotu do przestępstwa, kara może zostać podwyższona o połowę.