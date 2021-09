Ratownik medyczny z Częstochowy z zarzutami molestowania koleżanek i pacjentki. Mężczyzna został zawieszony

Prokuratura w Częstochowie postawiła pięć zarzutów ratownikowi medycznemu z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na Parkitce. Mężczyzna jest podejrzany o molestowanie seksualne dwóch koleżanek z pracy oraz jednej z pacjentek.

Sprawę zgłosiły dwie koleżanki podejrzanego, które powiadomiły o niewłaściwym zachowaniu specjalny zespół ds. mobingu, który funkcjonuje w szpitalu. Zespół dokonał wewnętrznej kontroli i powiadomił o zaistniałej sytuacji dyrektora szpitala, który złożył zawiadomienie w prokuraturze.

- Mężczyzna został przesłuchany, ale nie przyznał się do winy. Postawiono mu pięć zarzutów, które dotyczą m.in. doprowadzenia do innych czynności seksualnych koleżanek, ich uporczywego nękania, a także kierowania wobec nich gróźb karalnych. Ponadto podejrzanemu postawiono zarzut usiłowania doprowadzenia do innych czynności seksualnych jednej z pacjentek. Sprawca miał wykorzystać jej bezradność spowodowaną nietrzeźwością - mówi prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.