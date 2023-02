Raków trafił na autobusy w Częstochowie. Od dziś piłkarze wicemistrza Polski jeżdżą po mieście ZDJĘCIA

Raków trafił na autobusy w Częstochowie. Od dziś piłkarze wicemistrza Polski jeżdżą po mieście

Piłkarze Rakowa są prawdziwą dumą Częstochowy. Zawodnicy spod Jasnej Góry w ostatnich latach dwa razy zdobywali Puchar Polski i dwukrotnie byli wicemistrzem kraju. Podopieczni trenera Marka Papszuna dwa razy sięgali także po Superpuchar, a w obecnych rozgrywkach PKO Ekstraklasy są liderem tabeli i celują w pierwszy tytuł mistrza kraju.

Sukcesy klubu postanowiło docenić Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie. W piątek 17 lutego na ulice miasta wyjechały autobusy z piłkarzami i szkoleniowcem Rakowa, a klub pochwalił się nimi w mediach społecznościowych.

"Takie autobusy od dziś wyruszają na ulice Częstochowy! Trener Marek Papszun i zawodnicy naszej drużyny będą towarzyszyć Wam na co dzień w drodze do pracy, do szkoły czy na mecz! Jak Wam się podoba?" - napisał Raków na swoim koncie na Twitterze.