Raków Częstochowa wznowił treningi bez trenera Papszuna i kadrowiczów ZDJĘCIA

- Na pewno czuję ekscytację. Cieszę się, że trafiłem do takiego klubu, jakim jest Raków. Do takiego zespołu, który w poprzednim sezonie do końca walczył o mistrzostwo Polski. Bardzo się cieszę z tego transferu i już nie mogę się doczekać pier-wszych treningów - mówił przed zajęciami Fabian Piasecki, który podpisał umowę aż do 2026 r.