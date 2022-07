Raków Częstochowa w Azji Środkowej. Benzyna za 2 złote! Tak wygląda Kazachstan ZDJĘCIA

Raków Częstochowa gra w europejskich pucharach w Azji Środkowej. Jak wygląda Kazachstan

Kazachstan to kraj dziewięć razy większy od Polski, lecz zamieszkuje go tylko 18 mln ludzi. W paszporcie każdy Kazach oprócz obywatelstwa ma wpisaną także narodowość, a tych jest tutaj ponad 100. Wśród nich jest spora grupa Polaków, którzy byli tutaj zsyłani do łagrów i obecnie pod względem wielkości stanowią dziewiątą nację w tym kraju.

Stolicą i największym miastem Kazachstanu przez całe lata były Ałmaty, ale pierwszy prezydent tego kraju Nursułtan Nazarbajew w 1997 r. postanowił przenieść siedzibę władz to Akmoły, która szybko została przemianowana na Astanę, czyli po kazachsku "Stolicę". Część ministerialnych urzędników miała do wyboru stracić pracę lub przenieść się do prowincjonalnego 300-tysięcznego miasta na stepie.

Astana szybko zaczęła się rozbudowywać i obecnie zamieszkuje ją już ponad milion mieszkańców, a nowe monumentalne budowle zaprojektowane przez światowej sławy architektów mocno wyróżniają się na tle starych poradzieckich bloków. Całe dzielnice zbudowano tutaj zupełnie od zera.