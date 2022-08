Raków Częstochowa - Slavia Praga ZDJĘCIA KIBICÓW, WYNIK Gorący doping i radość częstochowskich fanów!

Choć drużyna trenera Rakowa we wcześniejszych rundach eliminacji nie straciła nawet gola i zaliczyła same zwycięstwa, kibice zdawali sobie sprawę, że Slavia będzie bardzo trudną przeszkodą do pokonania. W czwartkowy, upalny wieczór licznie przyszli na stadion, aby gorąco dopingować swój zespół.

Zobacz ZDJĘCIA KIBICÓW na meczu Raków Częstochowa - Slavia Praga, 18.08.2022 r.