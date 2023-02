Raków Częstochowa przed meczem z Piastem. Trener Papszun liczy na zwycięstwo

Raków przed meczem z Piastem. Trener Papszun liczy na zwycięstwo

- Szykujemy się do inauguracji tej rundy na naszym boisku i walczymy z warunkami atmosferycznymi, bo to jest dla nas dzisiaj największe wyzwanie. Wierzę, że pogoda dopisze na tyle, że stan boiska nie przeszkodzi stworzyć dobrego widowiska. Gramy z Piastem, który jest silną drużyną i pokazał to w pierwszym tegorocznym spotkaniu. Po zmianie trenera widać tam dobą analizę, zespół jest doświadczony i liczę, na to, że razem z gliwiczanami wspólnie stworzymy ciekawe widowisko - powiedział Marek Papszun.

Szkoleniowiec Rakowa nie będzie miał w tym spotkaniu do dyspozycji wszystkich graczy. Co prawda z drużyną trenuje już Mateusz Wdowiak, ale fabian Piasecki ciągle ćwiczy indywidualnie. Za czerwoną kartkę pauzować będzie natomiast Fran Tudor. Chorwat został zdyskwalifikowany przez Komisję Ligi na trzy mecze.