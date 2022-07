Raków Częstochowa poleciał do Kazachstanu z własnym kucharzem ZDJĘCIA Jacek Sroka

Po zwycięstwie w pierwszym meczu w Częstochowie z FK Astana 5:0 humory wicemistrzom Polski dopisywały. Raków jest faworytem to awansu do kolejnej rundy europejskich pucharów, ale w klubie nikt nie chciał niczego zaniedbać przed rewanżem w stolicy Kazachstanu. Spotkanie odbędzie się w Nur-Sułtanie w czwartek o godz. 17 polskiego czasu, lecz gracze Rakowa wylecieli na nie już we wtorek 26 lipca w południe wyciągając wnioski z kłopotów rywali z dotarciem do Polski.