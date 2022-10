Raków Częstochowa ma nową maskotkę. Kibice wybiorą imię dla swojego Rycerza

Raków Częstochowa ma nową maskotkę. Teraz kibice wybiorą mię Rycerza

Raków ma nową maskotkę. To Rycerz, którego imię wybiorą kibice kluby z Częstochowy. Pod Jasną Górą uznali, że odwaga, męstwo, rozsądek, oddanie i sprawiedliwość tak charakterystyczne dla stanu rycerskiego to także cechy, które idealnie oddają charakter zawodników Rakowa, którzy w trakcie meczu toczą wiele pojedynków z rywalami, a reprezentowanie i bronienie czerwono-niebieskich barw jest ich obowiązkiem i powodem do dumy.

Konotacji rycerza i rycerskości z Rakowem jest zresztą dużo więcej. Rycerze spod Jasnej Góry to popularne określenie zarówno kibiców jak i piłkarzy. Wartości reprezentowane przez naszą nową maskotkę oddają cechy i misję klubowej Akademii Rakowa, która kształci młodych adeptów futbolu.