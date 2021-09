Raków Częstochowa - Lech Poznań. Komplet widzów na meczu - ZDJĘCIA. Pierwsze spotkanie ligowe na nowym stadionie

Dla drużyny Rakowa niedzielne spotkanie było ligową inauguracją przy Limanowskiego 83. Dotychczas wszystkie mecze bieżącego sezonu PKO BP Ekstraklasy Czerwono-Niebiescy rozegrali na wyjeździe, zdobywając w czterech spotkaniach 7 punktów. Zespół trenera Marka Papszuna obecnie zajmuje 10. miejsce w tabeli i ma do rozegrania dwa zaległe spotkania - z Radomiakiem Radom oraz Górnikiem Zabrze. Niedzielny mecz był trzynastym pomiędzy Rakowem a Lechem.

Pierwszą połowę lepiej zaczął Kolejorz. Już w 5. minucie goście mogli objąć prowadzenie. Pedro Tiba aż trzykrotnie uderzał na bramkę Rakowa. Jednak za każdym razem jego próby zostały zablokowane, a ostatecznie niebezpieczeństwo zażegnał Milan Rundić. W 13. minucie w polu karnym Lecha Fran Tudor został sfaulowany przez Barrego Douglasa. Sędzia Szymon Marciniak bez wahania wskazał na wapno. Do futbolówki podszedł Marcin Cebula, który pewnym strzałem wyprowadził Czerwono-Niebieskich na prowadzenie. Lech był bliski wyrównania 10 minut później. Adriel Ba Loua z kilkunastu metrów trafił w spojenie słupka z poprzeczką. Pierwsze dwa kwadranse zakończyła wymuszona zmiana w Rakowie. Kontuzjowanego Rundica zmienił Tomas Petrasek. Nie była niestety to ostatnia kontuzja w szeregach Rakowa. W 39. minucie strzelec gola - Marcin Cebula - musiał zejść z boiska, a zastąpił go Mateusz Wdowiak. Do końca pierwszej połowy to Raków kontrolował przebieg gry na boisku. W końcówce spotkania Mickey van der Hart obronił uderzenie Patryka Kuna, a w doliczonym czasie gry Holender musiał interweniować po strzale Fabio Sturgeona. Ostatecznie na przerwę Raków schodził zasłużenie prowadząc.