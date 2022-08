Raków Częstochowa - Jagiellonia 2:2. Puchary jednak szkodzą? Zadyszka ekipy Papszuna Zdjęcia i relacja z meczu

Mecz Raków Częstochowa - Jagiellonia Białystok oglądał z trybun trener Górnika Zabrze Bartosch Gaul. Szkoleniowiec dzień wcześniej przeżył wielkie rozczarowanie, gdy jego zespół prowadząc ze Stalą Mielec i kontrolując grę nagle się zatrzymał i poniósł porażkę. Odczucia Gaula z pewnością świetnie rozumie Marek Papszun, któremu z pewnych trzech punktów w garści został jeden.

Raków błyskawicznie dopadł Jagiellonię i już po 10 minutach było 2:0.Najpierw gola strzelił Bartosz Nowak, sprzedany do Częstochowy z Górnika, a potem kibice zobaczyli kuriozalne samobójcze trafienie Bojana Nasticia po tym, jak piłka odbiła się od słupka.

Gospodarze kontrolowali grę, ale po godzinie meczu sprawiali wrażenie, że czekają już jedynie na zakończenie. I ta postawa srogo się na nich zemściła, bo Jagiellonia doprowadziła do remisu. Dla Rakowa to kolejna gorzka ligowa pigułka po porażce w Zabrzu. W dodatku świetna do tej pory defensywa wyraźnie zaczyna tracić szczelność... Czy to efektu uboczny znakomitej, ale wyczerpującej gry w pucharach?