Raków Częstochowa idzie po mistrzostwo. Czy tym razem się uda?

Przed rokiem przed zimową przerwą w rozgrywkach ekipa spod Jasnej Góry plasowała się na trzeciej pozycji w ligowej tabeli i miała sześć punktów straty do prowadzącego Lecha, a mimo to udało jej w trakcie rozgrywek wyprzedzić "Kolejorza" i dopiero potknięcia na finiszu - remis z Cracovią i porażka w Lubinie - sprawiły, że tytuł trafił do Poznania. Po tym niepowodzeniu w Częstochowie pozostał duży niedosyt, ale i ambicje, żeby kolejny sezon zakończyć na pierwszym miejscu. I temu celowi podporządkowano niemal wszystko.

Tym razem zimowa przerwa w rozgrywkach ekstraklasy, ze względu na mundial w Katarze, była wyjątkowo długa i trener Marek Papszun miał dylemat, jak zorganizować przygotowania do rundy rewanżowej. Ostatecznie częstochowianie przebywali na dwóch zgrupowaniach - w grudniu w Holandii, a w styczniu w Turcji. Podczas pierwszego z nich rozegrali trzy mecze kontrolne, a podczas drugiego - cztery, a na sparingpartnerów wybrano silnych rywali z Holandii, Belgii, Azerbejdżanu, Rumunii, Słowenii i Ukrainy.