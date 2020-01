Radny PiS z Częstochowy pyta miasto o koszty organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

"Szanowny Panie Prezydencie, jako Radny Miasta Częstochowy, proszę o informację dotyczącą całkowitych kosztów organizacji koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się 12.01.2020 roku" - tak brzmi interpelacja radnego PiS i szefa tego klubu w Radzie Miasta, Piotra Wrony, skierowana do władz Częstochowy.

Radny Wrona nie pierwszy raz pyta o koszty związane z organizacją WOŚP. Robi to od 2016 roku. - W ubiegłym roku otrzymałem z miasta odpowiedź, że koszt organizacji imprezy to ponad 42 tysiące zł - mówi nam Piotr Wrona, który znany jest ze swojej działalności charytatywnej. Jest m.in. honorowym dawcą krwi. Ale nie chce zdradzać, czy wspiera również WOŚP, bo jak twierdzi, to jego prywatna sprawa.

Jak dodaje Piotr Wrona informacja o jego interpelacji opublikowana w mediach społecznościowych wywołała duży odzew, dlatego zdecydował się złożyć kolejną interpelację związaną z WOŚP. Pyta w niej o ilość sprzętu przekazaną przez Orkiestrę do szpitala miejskiego w Częstochowie w 2016 roku.