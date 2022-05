Radni z ukraińskiego Berdyczowa gościli w Częstochowie

Ryszard Stefaniak, wiceprezydent Częstochowa i Rafał Piotrowski, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta o pracują na rzecz wzmocnienia kontaktów Częstochowy z ukraińskimi miastami, w tym z Berdyczowem. Idea nawiązania ścisłej współpracy między samorządami narodziła się w czerwcu 2021 r. podczas ich wizyty, kiedy spotkali się z merem oraz reprezentantami tamtejszych władz przy okazji Dni Berdyczowa i Dni Kultury Polskiej

Berdyczów to ok. 80-tysięczne miasto rejonowe położone na południe od Żytomierza. Miasto mające silne symboliczne związki z polskością, polskimi dziejami i kulturą. W mieście działają organizacje polonijne. Polacy zamieszkali na terenie Berdyczowa stanowią ok. 10-20% społeczności. Berdyczów słynie z zabytkowego klasztoru karmelitów bosych. Jako miejsce kultu maryjnego uznawany jest za duchową stolicę Ukrainy, odgrywając podobną rolę jak Częstochowa w kraju.

W październiku 2021 r. doszło do kolejnej wizyty delegacji częstochowskiego samorządu oraz placówek oświatowych w Berdyczowie, tym razem głównie poświęconej podpisaniu porozumień o współpracy szkół. Z uwagi na znaczenie kontaktów Rodaków z Polakami z Macierzy oraz potrzebę budowania więzi przyjaźni miedzy Polską a Ukrainą, w 2021 roku podpisano list intencyjny w sprawie współpracy miast. Przedmiotem porozumień podpisanych przez szkoły jest ich długoterminowa współpraca w zakresie międzynarodowej wymiany – na zasadach równości, wzajemnego szacunku i zaufania – oraz zapoznanie szkół zaangażowanych w tę współpracę z kulturą obu narodów, życiem społecznym i kulturalnym czy procesami edukacyjnymi w obu państwach.