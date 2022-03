Rada Miasta w Częstochowie potępiła agresję na Ukrainę

"Rada Miasta Częstochowy potępia agresję Rosji w stosunku do Ukrainy oraz łamanie podstawowych zasad prawa międzynarodowego. Wzrost napięcia, z którym dzisiaj mamy do czynienia, wywołuje ogromne obawy o bezpieczeństwo obywatelek i obywateli Ukrainy oraz pokój w Europie.

W obliczu wojny, przed którą stoi naród ukraiński, nie możemy pozostać obojętni. Polska była pierwszym państwem, które w 1991 r. uznało niepodległość Ukrainy i konsekwentnie wspiera jej prozachodnie oraz wolnościowe dążenia.

Częstochowę i miasta ukraińskie takie jak: Kamieniec Podolski, Charków, Berdyczów czy Humań od wielu lat łączy współpraca na płaszczyźnie gospodarczej, naukowej, kulturalnej i turystycznej poprzez m.in. wymianę młodzieży, udział w zawodach sportowych czy wymianę kulturalną. Rada Miasta Częstochowy wspiera również działania Prezydenta Miasta na rzecz mniejszości ukraińskiej w naszym mieście.

Partnerstwo takie to również zobowiązanie do solidarności – szczególnie tak potrzebnej w najtrudniejszych momentach.

Rada Miasta Częstochowy wyraża zdecydowane poparcie dla narodu ukraińskiego, który ma fundamentalne prawo budować swoją przyszłość w oparciu o takie wartości jak niepodległość, suwerenność i bezpieczeństwo.

Niepodległa, suwerenna i demokratyczna Ukraina to nie tylko bezpieczna Polska, ale i Europa. Integralność granic i prawo do samostanowienia państwa ukraińskiego nie może być naruszane ani kwestionowane, a dążenie do integracji z Unią Europejską powinny być zdecydowanie wspierane.

Władze Miasta Częstochowy z całą mocą deklarują wszelką pomoc i pełną solidarność z całym narodem ukraińskim i jego władzami. Jesteśmy i będziemy z Wami!"