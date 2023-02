Pyszna pizza w Częstochowie? Zobacz TOP 10 najlepszych pizzerii w mieście! Tu warto się wybrać. Sprawdź LISTĘ

Międzynarodowy Dzień Pizzy

Dziś, 9 lutego, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pizzy, czyli drugie najważniejsze święto zaraz po Dniu Czekolady! To idealna okazja, by świętować w gronie najbliższych i przyjaciół. Jeśli nie masz pomysłu, gdzie się wybrać - podpowiadamy. Zebraliśmy w jednym miejscu najlepiej oceniane lokale w Częstochowie. Przejdź do naszej galerii, by poznać pizzerie uważane za najlepsze. Nie pożałujesz!