Przewodniczący Rady Miasta apeluje do rządu o regulacje w sprawie sesji

Kwalifikacja wojskowa na 2020 rok została odwołana

W piątek, 13 marca, zakończona została kwalifikacja wojskowa w roku 2020. To działanie profilaktyczne, które ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Osoby, które nie zdążyły się do niej wstawić zrobią to dopiero w 2021 roku.