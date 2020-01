Przetarg na stadion Rakowa Częstochowa jeszcze nierozstrzygnięty, a już wpłynęło pierwsze odwołanie

Rozpisując przetarg na zadanie „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83” miasto bazowało na dokumencie dostarczonym przez klub Raków Częstochowa. Stadion po przebudowie ma spełniać kryteria określone w Podręczniku Licencyjnym dla klubów Ekstraklasy na sezon 2020-2021 i następne w zakresie infrastruktury sportowej. Będzie też dopasowany do wymogów w zakresie organizacji imprez masowych oraz prowadzenia zajęć w ramach Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

"1. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, a także art. 5 i 3531 ustawy kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.; dalej: „KC”), w związku z art. 14 i art. 139 ust. 1 ustawy Ppz, poprzez wyznaczenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, naruszający właściwość (naturę) stosunku prawnego, bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i równowagę stron, a dodatkowo w sposób prowadzący do nadużyć własnego prawa podmiotowego, gdyż bezprawnie zażądał, aby wykonawca zaprojektował inwestycję, wykonał roboty budowlane w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy; 2. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 91 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, a także art. 5 i 3531 KC poprzez błędne przyjęcie, że Zamawiający uprawniony jest do nadużywania własnego prawa podmiotowego poprzez ustanowienie pozacenowego kryterium oceny ofert, polegającego na punktowaniu skrócenia terminu realizacji zamówienia, gdy jego skrócenie zależy od działań"

Miasto na oferty czeka do 10 lutego, licząc, że jeżeli znajdzie się chętna firma, a ministerstwo przekaże obiecane środki, to obiekt będzie umożliwiał Rakowowi staranie o licencję na grę w Ekstraklasie w sezonie 2020/2021.

Do istniejącego projektu wprowadzono zasadnicze zmiany. M.in. trybuna wschodnia nie będzie miała zadaszenia, zrezygnowano z budowy wieży telewizyjnej, inwestycja nie obejmie też terenu boisk treningowych. Inne zmiany dotyczą m.in. wielkości obiektów budowlanych składających się na trybuny, zakresu wykonania ogrodzeń, budynków kasowych czy sanitariatów.

Zdaniem Mirbudu wykonanie całej inwestycji w terminie 12 miesięcy, jak oczekuje miasto, nie jest możliwe. Firma uważa, że termin wykonania całego przedmiotu zamówienia wynosi: wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę , wykonanie projektu wykonawczego do 8 miesięcy od daty podpisania umowy, natomiast termin wykonania zamówienia do 18 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. zakończenie całości robót budowlanych i odbiór wraz z uzyskaniem w tym terminie decyzji pozwolenie na użytkowanie.

- Z punktu widzenia interesów miasta i klubu dla nas istotne jest to, że złożone odwołanie, nie wstrzymuje na razie biegu przetargu. Jeżeli wyrok KIO będzie dla nas korzystny, mamy nadzieję otworzyć oferty przetargowe (które, w co wierzymy, wpłyną) w przewidzianym terminie 10 lutego. Zdajemy sobie sprawę, że w kontekście procesu licencyjnego ważne jest jak najszybsze rozpoczęcie prac związanych z przebudową stadionu. Miasto musi jednak - co oczywiste - poddawać się rygorom procedur zamówienia publicznego, licząc na pozytywny dla nas finał złożonego odwołania - mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy UM w Częstochowie.

Co ciekawe firma Mirbud obecnie wykonuje prace związane z budową nowego stadionu ŁKS-u, a kilka dni temu została partnerem łódzkiego klubu.