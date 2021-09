Przerażające! To pierwszy po wojnie proces o kanibalizm. Co zdecydował sąd? [Uwaga! TVN]

- Pomimo tego, że nie ustalono danych tego mężczyzny, zebrany w toku postępowania materiał dowodowy, jak również pozostałe materiały zgromadzone w sprawie, dały podstawę do tego, żeby skierować akt oskarżenia do sądu – tłumaczyła w lutym Alicja Macugowska-Kyszka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Makabryczna zbrodnia miała mieć miejsce w okolicach wsi Kołki w Zachodniopomorskiem między lipcem a październikiem 2002 roku. Zdaniem śledczych pięciu mężczyzn zabrało z jednego z barów innego mężczyznę do samochodu. Wywieźli go kilkanaście kilometrów dalej nad jezioro Osiek, gdzie miało dojść do morderstwa, usmażenia i zjedzenia części ciała ofiary.

Aresztowano czterech mężczyzn

Po 15 latach od czasu, gdy miało dojść do zbrodni, zatrzymano podejrzanych. W jednym czasie aresztowano czterech mężczyzn. Piąty już nie żył i to on rzekomo przed śmiercią miał opowiedzieć o całej historii. Słyszała to osoba, która po jego śmierci wysłała anonimowego maila na policję.