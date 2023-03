Przejęcie stadionu w Częstochowie przez kibiców i gorące emocje! Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław. Co się działo na trybunach?

Piątkowy wieczór był niezwykle gorący na częstochowskiej Limance. Nie tylko z powodu temperatury powietrza, która sięgała kilkunastu stopni powyżej zera, ale i z powodu emocji, jakie drużyna Rakowa sprawiła swoim kibicom. Cztery bramki strzelone przez medalików sprawiły, że 5,5 tys. kibiców szalała co chwilę na stadionie.

Jak przebiegał mecz Raków:Śląsk Wrocław?

Od początku spotkania gospodarze odważnie atakowali bramkę rywali. W 15. minucie po świetnym podaniu od Kochergina przed szansą stanął Nowak, ale górą w pojedynku sam na sam okazał się Leszczyński. W 36 minucie to Nowak idealnie dograł piłkę do Kochergina i ukraiński pomocnik pewnym strzałem pokonał bramkarza Śląska, dając prowadzenie Medalikom.

Druga połowa rozpoczęła się jeszcze lepiej dla zespołu z Częstochowy. W 48. minucie Ivi świetnie odnalazł się w polu karnym i w sytuacji sam na sam pokonał Leszczyńskiego. W 55. minucie dośrodkowanie Jeana Carlosa strzałem głową wykończył Bartosz Nowak i było 3:0. Koncert Medalików trwał dalej. W 62. minucie Kochergin zagrał precyzyjnie do Iviego, a ten znów trafił do siatki. W 68. minucie kontrę wyprowadził John Yeboah i w sytuacji sam na sam pokonał Vladana Kovacevicia. Więcej goli w tym spotkaniu juz nie padło i Raków dopisał cenne trzy punkty do ligowego dorobku.