Przegląd prasy z Częstochowy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 22.09.2023

Raków w meczu z Atalantą Bergamo we Włoszech dopingowało 350 kibiców z Częstochowy. Sympatycy mistrzów Polski przemaszerowali dużą grupą z zabytkowego centrum miasta na Gewiss Stadium, a następnie zajęli miejsca w sektorze gości, skąd głośno starali się wspierać drużynę Dawida Szwargi. Zobaczcie zdjęcia kibiców Rakowa z meczu z Atalantą Bergamo.

Do niedzieli, 24 września, można bawić się w Parku Rozrywki "Smokoland", który stanął przed Galerią Jurajską w Częstochowie. W sumie znajdziemy tam 13 atrakcji. Wśród nich jest 6 jaśniejących od świateł karuzel, w tym m.in. kultowa karuzela łańcuchowa, gigantyczny „Młot”, „Twister parasolki” czy niemal baśniowa karuzela-filiżanki.

Kreatywne zagadki historyczne, liczne łamigłówki, a do tego zwiedzanie wyjątkowych miejsc i odkrywanie nieznanych szlaków - tak w największym skrócie można podsumować trzydniową grę terenową, którą zorganizowano w Częstochowie. Wydarzenie było adresowane i do tych najmłodszych, i do tych nieco starszych.