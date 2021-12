Przegląd prasy 3.12.2021 Częstochowa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Częstochowy

Piotr Żyła buduje dom w Ustroniu. To tutaj niedługo zamieszka z ukochaną Marceliną Ziętek. Jak będzie mieszkał Piotr Żyła? Co już zdążył zagospodarować i dlaczego biega na linie w ogrodzie? Zobaczcie zdjęcia z budowy!

Owoce egzotyczne łatwo kupić. Są smaczne, zdrowe i stanowią urozmaicenie jadłospisu. Ale kiedy już zjemy owoc, możemy wykorzystać jego nasiona lub pestki, a nawet resztki, do wyhodowania rośliny. W domu możemy się cieszyć wieloma egzotycznymi roślinami, uzyskanymi w ten sposób, a w dodatku domowe egzotarium stworzymy właściwie za darmo. Zobacz, jakie rośliny można wyhodować z pestki i na co zwrócić uwagę, żeby wyrosły.

W najbliższy poniedziałek (6 grudnia) rozpocznie się modernizacja pięciokilometrowego odcinka dawnej DK1 pomiędzy Nową Wsią i Zawadą. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia w ruchu, w zależności od etapu prowadzonych prac, potrwają do planowanego na listopad 2022 r. zakończenia inwestycji. Jej wartość to ponad 63 mln zł.

Za oknem coraz zimniej, temperatura już niejednokrotnie spadła poniżej 0 st. C... a takie jednak widoki nie należą do rzadkości na naszych ulicach. Odsłonięte łydki, krótkie spodenki... gdy wszyscy opatuleni są w ciepłe kurtki. Te i inne "stylówki" znajdziecie w naszej galerii. Zobacz te zdjęcia.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, dobiegają końca prace na odcinku autostrady A1 Radomsko - granica województw łódzkiego i śląskiego. Od 2 grudnia, kierowcy jadący z południa od granicy województw będą mieli do dyspozycji trzy pasy ruchu i całą szerokość i jezdni na 7-kilometrowym odcinku - do Radomska. To odcinek budowany przez firmę Intercor. Najkrótszy, ze wszystkich budowanych w Łódzkiem. To także pierwszy z pięciu odcinków A1 pomiędzy Tuszynem i Częstochową, który będzie funkcjonował w docelowym trzypasowym układzie ruchu i gdzie zakończono już wszystkie prace.