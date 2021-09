Przegląd prasy 28.09.2021 Częstochowa, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Częstochowy

Trudno w to uwierzyć! Mieli zabić człowieka, poćwiartować, upiec na ognisku i go zjeść. Jest wyrok w pierwszym w powojennej Polsce procesie o kanibalizm.

Wypadek śmiertelny na DK 78. Nie żyje 21-letni kierowca osobówki.

W Sali Papieskiej na Jasnej Górze odbyły wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. Podczas uroczystości wręczono Dyplomy Marszałka Województwa Śląskiego za zasługi dla Rozwoju Turystyki w roku 2021. W ten sposób samorząd województwa wyróżnia osoby i instytucje, które przyczyniają się do rozwoju turystyki w regionie, promując miejscowe atrakcje, zachęcając tym samym do przyjazdu do województwa śląskiego.