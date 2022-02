Przegląd prasy 24.02.2022 Częstochowa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Częstochowy

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie zna już wstępne wyniki sekcji zwłok kobiet, które znaleziono w poniedziałek 21 lutego w Romanowie. Jak udało się nam dowiedzieć, zdaniem biegłych młodsza z kobiet została uduszona. Przyczynę śmierci starszej kobiety trudno jeszcze jednocześnie wskazać. Według naszych informacji, podczas sekcji pobrano próbki DNA do identyfikacji zwłok. Wyniki badań mają być znane w ciągu kilku dni.

Przed sądem w Częstochowie rozpoczął się proces Andrzeja R. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu, w którym zginęła 16-letnia dziewczyna. Prokuratura postawiła mężczyźnie również zarzut ucieczki z miejsca zdarzenia. Podczas pierwszej rozprawy mężczyzna przyznał się do spowodowania wypadku, ale nie do ucieczki z miejsca zdarzenia. - Byłem w szoku, straciłem panowanie nad pojazdem - tłumaczył i dodawał: - Żałuję bardzo tego, co się stało, gdybym miał tylko szansę, aby temu zapobiec. Modlę się za pokrzywdzoną i jej rodzinę - mówił Andrzej R.