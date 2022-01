Przegląd prasy 23.01.2022 Częstochowa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Częstochowy

Zmiana w rozkładach jazdy od 1 lutego w 2022 roku w Częstochowie. Zmiany będą dotyczyć linii tramwajowych nr 2 i 3 oraz autobusowych – nr 18, 21, 30, 40, 100 – informuje Biuro Inżyniera Ruchu.

Policjanci z Częstochowy w ciągu zaledwie kilku dni zatrzymali 6 mężczyzn i zabezpieczyli ponad 2,5 tys. działek dilerskich amfetaminy i marihuany. W ubiegłym roku zabezpieczyli prawie 100 kg środków odurzających. Wartość czarnorynkowa zabezpieczonych środków narkotycznych to w przybliżeniu ponad 10,5 mln zł, co wystarczyłoby do odurzenia około 270 tys. osób.