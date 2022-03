Przegląd prasy 21.03.2022 Częstochowa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Częstochowy

To już dziewiąta edycja zakończona sukcesem. W niedzielę 20 marca rozegrano Bieg Wiosenny w Parku Śląskim tradycyjnie otwierający sezon biegowy w naszym regionie. Na starcie stanęło blisko 1,5-tysiąca osób, które na numerach startowych miały ukraińską flagę zamiast logo Decathlonu, bo organizatorzy zerwali współpracę z francuską firmą po tym jak ta postanowiła nie wycofywać się z rynku rosyjskiego po agresji tego kraju na Ukrainę. Zobaczcie wyniki i zdjęcia Biegu Wiosennego w Parku Śląskim.

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w niedzielę 19 marca w Blachowni w okolicach skrzyżowania DK 46 z DW 904. Samochód uderzył w słup i stanął w płomieniach.

Fardin Kazemi, irański kierowca ciężarówki, którego losy śledziliśmy wraz z Czytelnikami Dziennika Zachodniego, nareszcie sfinalizował sprawy związane z rejestracją pojazdów i przyjechał do EUropy. Kierowca w grudniu 2019 roku utknął na ówczesnej DK 1 pod Koziegłowami z powodu awarii amerykańskiej ciężarówki. Jednak dzięki pomocy kolegów kierowców z Polski, otrzymał nowy pojazd. teraz Fardin też chce pomóc i wraz z przyjaciółmi z Polski, organizuje zbiórkę pieniędzy na karmę dla zwierząt, którą Irańczyk chce zawieźć na Ukrainę.

Prasówka 21.03 Częstochowa: pozostałe wydarzenia

Rozpoczęcie sezonu PGE Ekstraligi coraz bliżej. We Włókniarzu Częstochowa trwają ostatnie przygotowania do ligi. Klub zainwestował w infrastrukturę stadionu, dzięki czemu otrzymał licencję, zawodnicy uczestniczyli w obozie integracyjnym, a we wtorek poznamy nowego sponsora tytularnego klubu. Znany jest też termin sparingów, w których Włókniarz zmierzy się z Wilkami Krosno i GKM-em Grudziądz. Mecze w Częstochowie mają być otwarte dla kibiców.