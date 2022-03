Przegląd prasy 15.03.2022 Częstochowa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Częstochowy

UKARINA. Jak wygląda obecnie życie we Lwowie? Tysiące uchodźców, zabezpieczane zabytki, tłumy przy dworcu kolejowym, syreny... Zobacz aktualne ZDJĘCIA.

Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał Konrada J. na dożywocie. Mężczyzna był oskarżony o brutalne gwałty na prostytutkach i zabójstwo jednej z nich. To kolejny wyrok w tej sprawie. Wcześniej częstochowski sąd skazał Konrada J. na 17 lat więzienia, uznając go winnym gwałtów, ale wykreślając z opisu czynu zarzut zabójstwa. Mężczyzna dopuścił się przestępstw m.in. w Częstochowie i Dąbrowie Górniczej.

"Rodzinka.pl" to jeden z najbardziej lubianych polskich seriali komediowo-obyczajowych powstałych w XXI wieku. Pomimo że ostatni odcinek wyemitowano blisko dwa lata temu, miłośnicy produkcji niezmiennie wracają do konkretnych epizodów. Tytuł oparty na kanadyjskim oryginale "Les Parent", wciąż ma w naszym kraju ogromną liczbę fanów. Nie wszyscy z nich wiedzą, że dom rodziny Boskich znajdował się nieopodal Warszawy, w małej wsi Nowa Iwiczna. Budynek stoi tam do dziś i trzeba przyznać, że niewiele zmienił się od czasu, gdy mieszkała w nim najpopularniejsza pięcioosobowa rodzina w Polsce.