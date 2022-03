Przegląd prasy 12.03.2022 Częstochowa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Częstochowy

Prasówka Częstochowa 12.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Skra Częstochowa wreszcie wystąpiła na Stadionie Ludowym w Sosnowcu, który wskazała we wniosku licencyjnym. Wiele wskazuje jednak na to, że był to pierwszy i przedostatni taki mecz.

Zobaczcie zdjęcia z meczu Skra Częstochowa - Sandecja Nowy Sącz na Stadionie Ludowym w Sosnowcu.