Przegląd prasy 1.10.2021 Częstochowa, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Częstochowy

Policjanci z komisariatu III w Częstochowie zatrzymali 27-letniego mężczyznę, który ma na swoim koncie szereg przestępstw przeciwko mieniu. Podejrzany usłyszał 8 zarzutów za liczne kradzieże markowych perfum i włamanie do drogerii na terenie Częstochowy, głównie w dzielnicy Tysiąclecie. Decyzją sądu 27-latek kolejne 3 miesiące spędzi w areszcie.

Częstochowa. Co kryją bramy w alei Najświętszej Maryi Panny w naszym mieście? Wystarczy zejść z głównej, reprezentacyjnej ulicy w Częstochowie, postawić kilka kroków, aby wejść do innego świata, w którym czas nie zatrzymał. Piękny październikowy weekend przed nami, a to idealny czas, aby przyjrzeć się częstochowskim podwórzom.