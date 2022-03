Przegląd prasy 1.03.2022 Częstochowa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Częstochowy

Wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu poinformował, że Rosja zaangażowała w inwazję już ok. 3/4 sił zgromadzonych wokół Ukrainy. – Postępy wojsk zostały spowolnione – dodał. Ponadto przekazał, że mimo rozkazu Putina „nie zaobserwowano znaczących ruchów sił jądrowych”.

Brytyjski „The Times” pisze, że nawet kilkuset rosyjskich najemników dostało zadanie przedostać się do Kijowa i próbować zabić członków ukraińskiego kierownictwa, z prezydentem na czele. Do tej pory członkowie tej zbrojnej grupy – a chodzić ma o znaną w świecie Kompanię Wagnera – raczej nie specjalizowali się w tego typu zadaniach. Co nie znaczy, że nie popełniają zbrodni. Tyle że głównie na cywilach i przy dużej przewadze. W starciu z regularną armią dostają baty, jak w Syrii czy Libii.