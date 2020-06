Przebudowa torowiska w samym centrum Częstochowy rozpocznie się w wakacje.

Ciekawostką jest fakt, że odcinek od skrzyżowania z ulicą Jasnogórską do Ronda Adama Mickiewicza, będzie wykonywany w technologii tzw. zielonego torowiska, pierwszego tego rodzaju w mieście. Wykonawca prac – konsorcjum, którego liderem jest sopocka firma NDI, zrealizowało i udostępniło do ruchu już dwa odcinki przebudowywanych torów: tzw. odcinek piąty z pętlą na południu Częstochowy, oraz odcinek czwarty przy wyjeździe z zajezdni MPK

– Firma NDI i podwykonawcy wykonują gigantyczne prace na terenie miasta podejmując się tej budowy tak naprawdę nowej linii tramwajowej w starym śladzie pomiędzy południem i północą miasta – mówi Maciej Hasik, rzecznik MPK Częstochowa. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie mocy przerobowych innej firmy realizującej kontrakt w ramach tego zadania – bydgoskiej PESY. Dzięki temu co NDI wybuduje, co wyprodukuje PESA, czyli nowe tramwaje TWIST w liczbie dziesięciu będą mogły jeździć po torach częstochowskich i wozić mieszkańców. Jest szansa, że kiedy ten największy w historii miasta kontrakt tramwajowy zostanie zrealizowany, to tramwaj przestanie być tylko elementem miejskim a stanie się modnym, bezpiecznym, komfortowym, środkiem lokomocji i że częstochowianie pokochają go na nowo.

Wartość umowy opiewa na 94.095.591,97 zł netto, czyli 115.737.578,14 zł brutto. Planowana data zakończenia robót to 31 stycznia 2021r. Projekt realizowany jest w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”.