Przebudowa DK 91 pod Częstochową. Od 18 marca zmieni się organizacja ruchu w okolicach Zawady

- Do tej pory trwały prace przygotowawcze, budowa odwodnienia drogi oraz przebudowywano sieci teletechniczne. Wykonano również wycinkę kolidującego z inwestycją zadrzewienia. Wprowadzenie nowej organizacji ruchu pozwoli na rozpoczęcie robót drogowych. W pierwszej kolejności nastąpi rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni, w miejsce której powstanie nowa, dostosowana do przenoszenia obciążenia do 11,5 t/oś - informuje katowicki oddział GDDKiA.

Głównym celem prowadzonej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 5-kilometrowym odcinku DK91 (dawniej DK1) Nowa Wieś - Zawada oraz podniesienie jej nośności do 11,5 t/oś. Inwestycja zapewni także bezpieczeństwo pieszym poruszającym się wzdłuż i w poprzek drogi. Ponadto zmniejszone zostanie negatywne oddziaływanie ruchu na otoczenie poprzez zastosowanie cichych nawierzchni na jezdni drogi.

Inwestycja obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni, skrzyżowań z drogami poprzecznymi, poboczy, zatok autobusowych, istniejących chodników i budowę ich nowych odcinków. Powstaną zjazdy na drogi dojazdowe, do pól oraz do posesji przyległych. Przebudowane zostaną istniejące przepusty, system odwodnienia oraz wykonane zostaną nowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD).