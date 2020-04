"Providence. Tom 3". Alan Moore znakomicie kończy trylogię i pięknie oddaje hołd twórczości H.P. Lovecrafta [RECENZJA]

Cykl „Providence” ukazał się w Polsce w trzech tomach nakładem wydawnictwa Egmont. Dzieło to efekt fascynacji Alana Moore’a twórczością H.P. Lovecrafta. Moore pokazuje na kartach komiksu, że znakomicie zna twórczość mistrza grozy z Providence. Co najważniejsze brytyjskiemu scenarzyście udało się pogodzić wodę z ogniem. Po komiks mogą sięgnąć zarówno czytelnicy, którzy nie znają dzieł Lovecrafta, jak i Ci, którzy Lovecraftem się fascynują i którzy będą szukali wszystkich, nawet najdrobniejszych odniesień do jego opowiadań (częściowo ułatwiają to znakomite przypisy na końcu każdego z komiksów, autorstwa Mateusza Kopacza).

Pierwszy tom „Providence” był znakomity, ale drugi moim zdaniem nieco słabszy. Można było podczas jego lektury poczuć pewne znużenie i odnieść wrażenie, że historia zmierza donikąd. Na szczęście ostatni tom znakomicie spina całość trylogii, pokazując mistrzostwo Moore’a i jego dbałość o szczegóły. Cała historia jest przemyślana i doskonale zaplanowana.