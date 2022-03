Protest "Solidarni z Ukrainą" w Częstochowie. Zobacz ZDJĘCIA. Solidarność na Placu Biegańskiego demonstrowało około tysiąca osób

Na Placu Biegańskiego zebrali się częstochowianie, przedstawiciele władz miasta, radni i parlamentarzyści. Wszyscy chcieli w ten sposób okazać solidarność z narodem ukraińskim.

Dużą grupę stanowili Ukraińcy mieszkający w Polsce. Wśród nich była m.in. 50-osobowa grupa ukraińskich studentów Politechniki Częstochowskiej.

– Wojna stała się faktem. Cierpienie bardzo wielu ludzi jest faktem. Bardzo współczujemy wszystkim wam, którzy macie tam bliskich, rodzinę, znajomych. My również mamy tam kolegów, z którymi współpracowaliśmy przez wiele lat. To, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie jest niedopuszczalne – mówił prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk.

Jak podkreślali na Facebooku organizatorzy pokojowej demonstracji, od wielu lat Ukraina jest odzierana z samodzielności i niezależności przez Putina. Od kilku tygodni nienasycony prezydent imperialnej Rosji daje Ukrainie i światu do zrozumienia, że nie pozwoli na niezależne i swobodne decyzje polityczne władz ukraińskich. Od wielu stuleci Moskale zagrażali swoim sąsiadom i Europie. Po upadku ZSRR chcą pod wodzą oficera służb specjalnych odebrać to, co musieli kiedyś oddać. Uznanie tzw. republik ludowych Ługańskiej i Donieckiej jest jawnym wtargnięciem do wnętrza niezależnej Ukrainy. Decyzja Putina to drwina z przyzwoitości i z przywódców zachodnich państw demokratycznych.

- Nie zgadzamy się z tym pod żadnym pozorem i występujemy solidarnie z Ukrainą i Ukraińcami przeciw dyktatowi Kremla! - mówili protestujący.