Protest przed Sądem Okręgowym w Częstochowie ZDJĘCIA

W czwartek, 23 stycznia Komitet Obrony Demokracji zorganizował pikietę przed Sądem Okręgowym w Częstochowie w związku z tzw. "ustawą kagańcową". Demonstracja odbyła się pod hasłem "Kneblowanie Sądów = rozwód z Europą". W proteście uczestniczyło kilkadziesiąt osób, które przyniosły ze sobą plakaty i transparenty, na których widniały m.in. hasła: "Wspieramy niezależnych i niezawisłych sędziów", czy "Zacznijmy od zera".

- Nasze wsparcie ma ogromne znaczenie. Pokazuje niezgodę na bezprawie wobec zamachu PiS na demokrację, miejsce Polski w Europie i praworządność. To my obywatele musimy wymuszać, aby władza stosowała się do orzeczeń sądów polskich i europejskich. Władza uważa bowiem, że wiążą ja tylko te orzeczenia, które uważa ona za korzystne dla siebie. Dlatego my, obywatele, jesteśmy gwarantami przestrzegania prawa. Solidarni mamy wielką siłę! - wyjaśniali sens zgromadzenia jego organizatorzy.