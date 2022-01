Protest przeciwko segregacji sanitarnej i dyskryminacji w Częstochowie. Manifestujący sprzeciwiają się ustawie nr 1846 i szczepieniom

Około dwustu osób protestowało w sobotę 15 stycznia na Placu Biegańskiego w Częstochowie. Manifestacje zorganizowały wszystkie ruchy, które sprzeciwiają się wszelkiego rodzaju obostrzeniom związanym z pandemią koronawirusa.

Protestujący sprzeciwiali się m.in. ustawie nr 1846, która ma dać prawo pracodawcom do sprawdzenia, czy pracownicy są zaszczepieni, aby mogli ich dla bezpieczeństwa ich samych, ale i klientów skierować do innych zadań.

Manifestujący mówią, że to segregacja sanitarna i dyskryminacja. Ich zdaniem wprowadzane ograniczenia to wielki „eksperyment”, wręcz „holokaust”.

Włodzimierz Skalik, jeden z organizatorów protestu przypomniał, że rok temu w Częstochowie odbył się podobny protest, ale wtedy zgromadzenie zostało rozwiązane, bo jego uczestnicy nie respektowali obowiązku noszenia maseczek, który wówczas obowiązywał. To, że teraz odbywa się zgromadzenie i to bez maseczek, to zdaniem Włodzimierza Skalika wielki sukces protestujących, którzy wywierają presję na rządzących.