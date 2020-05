Promenada Śródmiejska w Częstochowie już prawie gotowa. Szkoda tylko, że wandale już dal znać o sobie

W pierwszym etapie budowy Promenady Śródmiejskiej powstanie aleja dla pieszych. Połączy plac wejściowy z placem centralnym, czyli wielofunkcyjnym placem sportowym z urządzeniami do ćwiczeń sprawnościowych typu street workout. Plac wejściowy i centralny okolą murki oporowe. Powstanie też brama wejściowa w formie pergoli. W południowej części placu centralnego znajdzie się zachęcająca do spotkań w plenerze przestrzeń z miejscami do siedzenia w formie amfiteatru.

Cały plac otoczy rodzaj „zielonego pierścienia” - skarpy, która ograniczy uciążliwość odgłosów z pobliskiej arterii komunikacyjnej. 1,5 ha terenu pomiędzy Aleją Wolności a Aleją Bohaterów Monte Cassino ma zostać zagospodarowane w pierwszym etapie do jesieni 2020 roku.

Mimo że prace nie zostały jeszcze zakończone, Promenadą Śródmiejską mogą już spacerować częstochowianie. Można również wejść na plac rekreacji. Niestety odwiedzają go również wandale. Pomazana jest jedna z tablic i murek. Teren jest zaśmiecony, głównie butelkami po piwie.