Prokuratura Regionalna w Katowicach przejęła sprawę śmierci Agnieszki z Częstochowy. Sprawą zajmie się również Rzecznik Prawa Pacjenta

Agnieszka T. zmarła 25 stycznia w szpitalu w Blachowni. Wcześniej przebywała w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, do którego trafiła w bliźniaczej ciąży 21 grudnia. Dwa dni później obumarł pierwszy płód, sześć dni później zmarło drugie dziecko. Dopiero 31 grudnia 2021 roku wywołano poronienie, po którym stan zdrowia kobiety się pogarszał. Kobieta zmarła 25 stycznia 2022 roku. Rodzina oskarża lekarzy o zbyt późną interwencję, która doprowadziła do sepsy i w efekcie do śmierci.