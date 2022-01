Prokuratura ponownie zajmie się sprawą obraźliwych mejli wysłanych do prezydenta i wiceprzewodniczącej Rady Miasta w Częstochowie

Sprawa dotyczy wydarzeń z 2020 roku. Jolanta Urbańska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta w Częstochowie, została wówczas powołana przez prezydenta Częstochowy na stanowisko społecznego konsultanta ds. społeczności żydowskiej. Po tym na skrzynki mejlowe naczelników Urzędu Miasta w Częstochowie wpłynął mejl o treści obraźliwej dla prezydenta i wiceprzewodniczącej. Według naszych informacji, autor miał stwierdzić, że jeżeli radna nie zrezygnuje z funkcji, "to zrobi z nią to co Brygada Świętokrzyska ze zdrajcami ojczyzny".

Jolanta Urbańska o sprawie poinformowała prokuraturę, która po zbadaniu sprawy podjęła decyzję o umorzeniu śledztwa. - Znieważenie funkcjonariusza publicznego jest ścigane z urzędu w przypadku, gdy jest ono w związku i w czasie pełnienia funkcji, a tutaj nie miało to miejsca - mówi prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Śledczy zasięgali w tej sprawie opinii biegłego, z której wynika, że nie może być w tym przypadku mowy o groźbach. Prokuratura ustaliła również autora wpisów. To obywatel Polski przebywający za granicą, który nie został przesłuchany ze względu na fakt umorzenia śledztwa.