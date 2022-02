Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko grupie zajmującej się handlem ludźmi. OPRAC.: Bartłomiej Romanek

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem ludźmi. Jest to już trzeci akt oskarżenia w tej sprawie, dotychczas prokurator oskarżył 16 osób. Śledztwo było prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji.