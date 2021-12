Próbowali wysadzić bankomaty w Częstochowie i Lisowicach... ale źle podłożyli ładunki wybuchowe

Policjanci kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie zatrzymali parę, która usiłowała okraść bankomat w dzielnicy Północ. 28-letnia kobieta i jej 38-letni partner wysadzili urządzenie w nadziei, że uda im się dostać do kasetki z pieniędzmi. Policjanci ustalili, że chwilę wcześniej w podobny sposób i z taki samym skutkiem próbowali ograbić inny bankomat w Lisowicach.

W niedzielę 19 grudnia, przed 6 doszło do eksplozji przy ulicy Kiedrzyńskiej w Częstochowie (przy Centrum Handlowym Promenada).

- Ze wstępnych ustaleń wynikało, że osoby ubrane w kominiarki doprowadziły do wybuchu urządzenia służącego do wypłaty pieniędzy i oddaliły się w nieznanym kierunku. Policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Częstochowie zabezpieczyli ślady, wykonali oględziny i rozpoczęli poszukiwania sprawców. Jak się okazało, do podobnego zdarzenia doszło godzinę wcześniej w Lisowicach w powiecie lublinieckim. W obu przypadkach przestępcy jednak nie osiągnęli swojego celu, gdyż zabezpieczenia urządzeń samoobsługowych okazały się zbyt trudne do pokonania - relacjonuje Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.