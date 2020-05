Prezydent Częstochowy wystąpił do ministra zdrowia o sfinansowanie testów na koronawirusa dla pracowników żłobków i przedszkoli

zobacz galerię (2 zdjęcia) Prezydent Częstochowie zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia o sfinansowanie testów dla pracowników przedszkoli i żłobka Fot. Lukasz Kaczanowski/Polska Press zobacz galerię (2 zdjęcia)

Władze Częstochowy wciąż nie podjęły decyzji w sprawie otwarcia żłobka i przedszkoli 6 maja 2020 roku. Urząd przesłał dyrekcjom przedszkoli i żłobka wykaz zadań do realizacji przed ewentualnym otwarciem placówek. Chodzi o wiedzę na temat aktualnych potrzeb rodziców w zakresie opieki nad dziećmi oraz spełnienie niezbędnych wymogów bezpieczeństwa. Miasto upomina się jednocześnie w piśmie do Ministra Zdrowia o testy dla pracowników przedszkoli i żłobków wracających do pracy.