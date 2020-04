Prezes Fundacji Oczami Brata nagrodzony podczas międzynarodowego festiwalu za reżyserię spektaklu z udziałem osób niepełnosprawnych

Częstochowa wybierze Twarze Przyszłości na 800-lecie miasta

Częstochowa na 800-lecie zrealizuje wyjątkowy projekt. Specjalnie powołana kapituła wspólnie z mieszkańcami miasta wybierze Twarze Przyszłości. Będzie to grono 88 młodych, utalentowanych ludzi związanych z miastem. To oni w przyszłości będą wpływać na jego rozwój i go promować.