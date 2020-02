Prezentacja Eltrox Włókniarza Częstochowa w Hali Sportowej Częstochowa. Kibice mogli się spotkać ze swoimi idolami i wziąć od nich autograf

- Dla mnie najważniejsze jest to, aby przejechać ten sezon bez kontuzji, to na pewno będzie wynik – mówi o planach na nowy sezon prezes Michał Świącik.

- Bardzo się cieszę, że mamy taką ekipę. To są zawodnicy, którzy potrafią się ścigać, to są superzawodowcy. Myślę, że kibice Włókniarza będą oglądali emocjonujące i zwycięskie pojedynki. Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby Częstochowa była zadowolona ze swoich zawodników i swojego klubu – mówił podczas konferencji prasowej trener Marek Cieślak.

Liderem drużyny będzie po raz kolejny wicemistrz świata na żużlu, Leon Madsen, który podkreślał, że mimo kłopotów zdrowotnych w przerwie zimowej, zrobił wszystko, aby być optymalnie przygotowanym do nowego sezonu.

- Mamy silny zespół, wszystko może się wydarzyć. Najważniejsze to dotrzeć do play-off, spokojnie będziemy pracować na to, aby wynik był najlepszy - mówił natomiast Rune Holta, który po raz kolejny wraca do Częstochowy.