Prezentacja Eltrox Włókniarza Częstochowa już 28 lutego w Hali Sportowej Częstochowa. Gdzie można kupić wejściówki?

W prezentacji Włókniarza Częstochowa udział mają wziąć wszyscy zawodnicy. Będą wśród nich były mistrz świata na żużlu, Australijczyk Jason Doyle, który w najbliższym sezonie zadebiutuje w barwach "biało-zielonych", a także Rune Holta, który po raz kolejny wraca do Włókniarza.

W ostatnich dniach zawodnicy Włókniarza brali udział w zgrupowaniu. Zabrakło tylko Leona Madsena, Doyle'a i Pawła Przedpełskiego. Duńczyk i Australijczyk przygotowują się indywidualnie, Przedpełski brał udział w zgrupowaniu reprezentacji Polski, gdzie miał okazję pracować z trenerem Markiem Cieślakiem. Podjęto więc decyzję, że udział w kolejnym obozie nie jest konieczny, a wychowanek toruńskiego klubu będzie przygotowywał się sam.

Eltrox Włókniarz Częstochowa zachęca kibiców do zakupu biletów na prezentację i koncert Patrycji Markowskiej. Wejściówki, których ceny oscylują między 25 (trybuna górna) a 35 złotych (trybuna dolna), dostępne są już poprzez stronę Eventim. W klubie ich sprzedaż ruszyła natomiast we wtorek (11 lutego). Za darmo wydarzenie obejrzą natomiast dzieci do lat 12-tu (urodzone w 2008 roku i później.