Premiera "Królowej Śniegu" w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie. To niezwykły spektakl nie tylko dla młodych widzów

Ale wróćmy do początku opowieści! Podczas śnieżnej zamieci Kaj spotyka Królową Śniegu, „która była przepiękna, ale jej serce było skute lodem”. Zwierza się jej, że marzy o tym, aby… móc zatrzymać czas, żeby jak najdłużej pozostać z tymi, których kocha. Tymczasem Trolle (w naszym spektaklu – okrutni chłopcy) postanawiają wykuć lustro, w którym wszystko widziane będzie na opak – to co dobre, będzie wyglądać jak złe, a to co złe, jak dobre. Z lustrem chcą wzbić się hen, do nieba, aby zadrwić z Najwyższego. Niestety tafla lustra spada, a jego odłamek rani Kaja. Szkło wnika w jego serce i oczy. Królowa Śniegu, wie, że Kaj powinien zamarznąć, aby odłamek szkła go nie zabił, zabiera go więc ze sobą. Gerda, nie mogąc pogodzić się ze stratą najbliższego przyjaciela, postanawia go odnaleźć za wszelką cenę. Przemierza cały świat, aby dotrzeć do lodowego pałacu. Jeszcze nie wie, że poszukiwanie przemieni się w długą, wyczerpującą wędrówkę, podczas której pozna co to radość i cierpienie, nadzieja i tęsknota.

Spektakl przygotowany przez częstochowski Teatr im. A. Mickiewicza będzie wyjątkowy przede wszystkim ze względu na animacje i wizualizacje opracowane przez Hektora Weriosa. - Hektor wyrysował całą bajkę w animacjach komputerowych z ruchem. Aktorom na ekranie towarzyszą wizualizację, które czasami są tłem do opowiadanej historii, a czasami są to wręcz interakcje aktorów, którzy pojawiają się na scenie z aktorami, którzy pojawiają się na ekranie - mówi Magdalena Piekorz.

- Jestem w środku tej czarodziejskiej sztuki, dlatego chciałabym powiedzieć, że tak naprawdę cały zespół dziękuję za to, że znaleźliśmy się w tak doborowej obsadzie, a obok mnie siedzą sami czarodzieje - mówiła podczas konferencji prasowej Teresa Dzielska. - Hektor to czarodziej od obrazów, Dominika Żłobińska to czarodziejka od kostiumów, Adrian Konarski to czarodziej od muzyki, Paweł Murlik to czarodziej od świateł a Magdalena Piekorz to największa czarownica, która spowodowała to wszysko. Jest jeszcze czarodziej Maciej Pol, który jest prawdziwym czarodziejem. Dzięki tym czarom w końcu będą mogli Państwo zobaczyć zimę.

- Trzymajcie Państwo za nas kciuki, bo to sztuka bardzo wymagająca trudna od strony technicznej. To jest przedstawienie, w któym ważni są wszyscy, którzy pracują w Teatrze. To nie jest spektakl aktorski, to spektakl zespołowy. Przed premierą drżę, aby wszystkie elementy się poskładały i żeby ta technika nie stała się nam przeszkodą, a była tylko pomocna - mówi Magdalena Piekorz.