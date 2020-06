Prasówka Częstochowa 9.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Częstochowie nie minęło Cię nic ważnego

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje wczorajszego dnia z wtorku

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.06.2020, w Częstochowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Do MPK Częstochowa dotarł drugi z nowoczesnych tramwajów twist. W kolejnych miesiącach PESA dostarczy 8 kolejnych pojazdów”?

Prasówka Częstochowa 9.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Do MPK Częstochowa dotarł drugi z nowoczesnych tramwajów twist. W kolejnych miesiącach PESA dostarczy 8 kolejnych pojazdów Do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie dotarł drugi tramwaj twist nowej generacji. MPK zakupiło w sumie 10 takich pojazdów za kwotę 90 milionów zł. Ich dostawa opóźniła się z winy wykonawcy. Teraz kolejne tramwaje mają być sukcesywnie dostarczane do MPK w Częstochowie. 📢 Częstochowa: Rada Miasta apeluje o utworzenie w mieście laboratorium badającego próbki pod kątem obecności koronawirusa Rada Miasta Częstochowy przyjęła apel o utworzenie w mieście laboratorium diagnostycznego badającego próbki pod kątem obecności koronawirusa. Aktualnie w województwie śląskim jest 14 takich laboratoriów, ale ani jednego w subregionie północnym. Wcześniej w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na Parkitce pisał Prezydent Częstochowy.

📢 Retro Speedway: Włókniarz Częstochowa rozbił we Wrocławiu Atlas ale po meczu w częstochowskim obozie nikt nie był zadowolony Czy można w żużlu wygrać mecz na wyjeździ 28 punktami i być po nim niezadowolonym? Historia sprzed 12 lat dowodzi, że to możliwe. Złomrex Włókniarz Częstochowa pokonał wysoko we Wrocławiu Atlas, ale mimo to wyjechał ze stolicy Dolnego Śląska niepocieszony, bo wygrał zbyt nisko, aby uniknąć w półfinale niewygodnego rywala z Leszna. Zobaczcie, jak ten meczy wyglądał na fotografiach Ireneusza Romanka. Prasówka 9.06 Częstochowa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Częstochowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tanie domy na sprzedaż w Śląskiem. Sprawdź najciekawsze oferty LICYTACJE DOMÓW W WOJ. ŚLĄSKIM. Tanie domy na sprzedaż! Oto najciekawsze oferty domów do kupienia po okazyjnej cenie na licytacjach komorniczych w czerwcu, lipcu i sierpniu 2020. Sprawdź kiedy, gdzie i za ile można wylicytować dom w województwie śląskim. GALERIA ZDJĘĆ

📢 Dziwne i śmieszne ozdoby ogrodowe. Koło tych dekoracji nikt nie przejdzie obojętnie Niektórzy mają bardzo ciekawe pomysły na to, czym udekorować ogród. Jedne potrafią doprowadzić do łez, inne – śnić się po nocach. 📢 Miss Matura 2020. Uczennice w maseczkach - czyli rzecz o tegorocznej modzie maturalnej w woj. śląskim [ZDJĘCIA] Matura 2020 - dziwna to matura! W czerwcu, uczniowie w maseczkach, zalecany dystans....To jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu młodego człowieka. Na maturze liczy się przede wszystkim wiedza, ale także to, jak się na ten egzamin ubierzemy. Na jaki styl stawiają tegoroczni maturzyści? Zobacz zdjęcia wykonane przez naszych dziennikarzy, podczas egzaminu z języka polskiego. Kliknij w "zobacz galerię".

📢 Już po maturze z matematyki. Liceum Ogólnokształcących im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie ZDĘJCIA Zakończył się egzamin z matematyki podczas tegorocznej matury.

📢 Koniecpol: Kierowca renault stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do rowu. Tam znalazł zwłoki motocyklisty Do nietypowego zdarzenia drogowego doszło w piątek, 5 czerwca, ok. godz. 14.30 na drodze między Kozakowem a Zagaciem w gminie Koniecpol. Pan Jerzy jadać renault stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do rowu. Tam znalazł motocykl i zwłoki motocyklisty. Częstochowska policja i prokuratura prowadzą śledztwo w tej sprawie. 📢 Ślaskie: Alarmy bombowe w szkołach przed maturami. Ponad 60 zgłoszeń Fałszywe alarmy bombowe przed egzaminami maturalnymi w woj. śląskim. Dyrektorzy ponad 60 szkół w Śląskiem otrzymali przed maturą z matematyki sygnały o różnych zagrożeniach. O każdym takim przypadku informowana była policja. Zgłoszenia zostały przyjęte i sprawdzone, ale nie ma informacji, by gdzieś potrzebna była ewakuacja i przerwano maturę. Policja ustala osoby odpowiedzialne za fałszywe alarmy bombowe.

📢 Piesze pielgrzymki przyjdą w tym roku na Jasną Górę. Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne dla organizatorów pielgrzymek Możliwość uczestnictwa w pielgrzymce tylko zdrowych osób, obowiązek zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia sanitarno-higienicznego oraz konieczność podporządkowania się instrukcjom i zaleceniom stacji sanitarno-epidemiologicznej – to niektóre z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 5 czerwca 2020 r. dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce. Jak informuje Episkopat, przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek bp Krzysztof Zadarko zaleca daleko idącą roztropność i ostrożność w podejmowaniu decyzji o zwiększeniu liczby pielgrzymów. 📢 Zarekwirowali nielegalne automaty do gier hazardowych Częstochowscy strażnicy miejscy z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Celno-Skarbowej, czyli celnikami, zarekwirowali w Częstochowie nielegalne automaty do gier hazardowych.

📢 Zabił studentkę na stacji, ciało pociął i wrzucił do jeziora, dopadł w parku... - najgłośniejsze morderstwa w woj. śląskim Opisaliśmy 20 najgłośniejszych morderstw, o których było głośno w naszym regionie w latach 2010 - 2019. One wstrząsnęły mieszkańcami woj. śląskiego! Zbrodnie, które doczekały się już sądowego finału albo do tej pory nie zostały wyjaśnione, a ich sprawcy są na wolności. Śledztwa, które odkrywały przed opinią publiczną makabryczne szczegóły. Kliknij w "zobacz galerię" i czytaj więcej.

📢 Matura z matematyki w czasie pandemii w LO im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie ZDJĘCIA Dzisiaj drugi dzień matury w czasie pandemii koronawirusa. 📢 Chamska hołota pokazała prawdziwe oblicze Kaczyńskiego? A co na to internety? Zobacz MEMY "Chamska hołota" Jarosława Kaczyńskiego wstrząsnęła internetem, który zdążył już wyprodukować memy. Chodzi o zdanie, które prezes PiS wypowiedział w czasie czwartkowej debaty w Sejmie nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Kaczyński pod adresem posłów opozycji użył słów: "Takiej chamskiej hołoty to jeszcze nie było". Czy to "męskie słowa", czy gruba przesada? Zdaniem językoznawcy, profesora Jerzego Bralczyka, Kaczyński ujawnił się, jako osoba nerwowa i agresywna. Sprawdź, co myślą internauci.

